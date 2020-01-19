Erdemli Çamlığı karşısında kamyonet köprüde asılı kaldı

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BUGÜN NELER OLDU

3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde Talat Göktepe Çamlığı karşısında D-400 Karayolunun Mersin- Antalya istikametinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil önüne fırlayan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Otomobili arkadan takip eden 33 CHZ 94 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa K. aniden fren yaparak direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan kamyonet Kuru köprünün korkuluklarını kırıp aşağıya sarktı. Kamyonet sürücüsü ve yanında yolculuk eden 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet vinç yardımıyla asılı kaldığı köprüden çıkarıldı. Kazaya tanık olan Halil İnce, "Bir araba gidiyordu, arabanın önüne aniden köpek çıktı ve şoför köpeğe vurmamak için fren yaptı. Arkadan gelen araçta fren yaptı, kaydı kanala düştü. İçinde 3 kişi vardı" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.