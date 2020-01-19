Gastronomi öğrencileri hünerlerini sergileyecek

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencileri, "3. Gelenekten Geleceğe Yemek" Yarışmasına katılmak üzere Antalya'ya gitti. Farklı kategorilerde gerçekleştirilecek yarışmada, Yakın Doğu Üniversitesini Can Şişli, Aykın Burcu ve Kerem Nalcı temsil edecek. Öğrencilere, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülen Saner ile öğretim görevlisi Erhun Ekinci de eşlik edecek. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Derneği'nin düzenlediği 'Gelenekten Geleceğe' Yemek yarışmasında öğrenciler yarışacakları kategoride belirlenen temaya göre, yaratıcılıklarını ön plana çıkararak bir menü hazırlayarak jürinin değerlendirmesine sunacak. Sunumlarda ise tabağın hazırlaması, pişirilmesi ve takdim edilmesi isteniyor.