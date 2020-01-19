Groseri’den başarılı öğrencilere hediye

roseri

BUGÜN NELER OLDU

28. Başarılı Öğrenci ve Ailelerini Ödüllendirme Kampanyası kapsamında bu yıl da başarılı öğrencileri ödüllendirmeye devam ediyor. Groseri Çocuk Kulübü kartı ile 17 Ocak-3 Şubat 2020 tarihleri arasında 1. dönem takdir veya teşekkür belgesi alan ilköğretim ve lise öğrencileri hediye alacak. Öğrencilere, Groseri mağazalarına müracaat etmeleri durumunda tek seferde yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde teşekkür belgesine yüzde 5, takdir belgesine yüzde 10 oranında tık para hediye edilecek.