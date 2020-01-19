Hayvanlarına konser veriyor

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BUGÜN NELER OLDU

İslahiye ilçesinde bir müzisyen hobi olarak baktığı küçükbaş ve kümes hayvanlarına hayvanlarına bağlama konseri veriyor. Her hafta düzenli olarak konser verdiğini belirten müzisyen, müziğin hayvanlarda olum etkisi olduğunu savunuyor. Müzisyenlik yapan Mustafa Güngör, hobi bahçesinde baktığı 100'ü aşkın küçük baş ve kümes hayvanına haftanın bir günü bağlama konseri veriyor. 6 yıldır hayvanlara baktığını belirten müzisyen Güngör, hayvan üzerinde müziğin olumlu etki oluşturduğuna inandığı için her hafta düzenli olarak konser verme kararı aldığını kaydetti.