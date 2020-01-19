MTSO ile Tarsus Üniversitesi arasında protokol imzalandı

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MTSOYönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'ın imza attığı protokol törenine MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Darıcı ile 28 No'lu Eğitim Hizmetleri Komitesi Meclis Üyesi Tamer Güner de katıldı. Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, üniversite bünyesinde mühendislik, uluslararası ticaret ve lojistik ile bankacılık ve finans bölümlerinde internet uygulaması başlattıklarını söyledi. Bu çerçevede öğrencilerin mezun olmadan önce son dönemlerini işyerlerinde çalışarak geçireceğini belirten Aydın, uygun işyerleriyle eşleştirme yapılabilmesi adına MTSO ile işbirliği protokolü imzalandığını söyledi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ise üniversitenin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kentin ihtiyaç duyduğu alanlarda tez üretmesi, yine iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik bölümler açılması noktasında işbirliği yapılacak olmasına dikkat çekti.