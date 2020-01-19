Sahte polislerin ‘PAPARA’ oyunu

Adana'da kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütü FETÖ ve PKK'nın eline geçtiği yalanıyla vatandaşı korkutup dolandırdığı ileri sürülen 43 zanlı adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarlan zanlılardan 17'si tutuklanırken geri kalan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin dolandırdıkları paraları İstanbul'da özel bir üniversite de öğretim görevlisi olan F.L.T.'nin kimlik bilgilerini çalarak onun adına açtıkları 'papara' hesabına yatırıp aldıkları ortaya çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ülke genelindeki vatandaşları telefonla arayıp kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtıp "kimlik bilgileriniz FETÖ ve PKK terör örgütünün eline geçmiş, çok gizli bir operasyon yapıyoruz bu operasyona dahil olmazsanız tutuklanacaksınız" diye kandırıp dolandıran bir şebekeyi tespit etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle polis 2 ay önce şüphelileri teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Liderliğini Mustafa A.'nın yaptığı 49 kişilik suç şebekesi 24 vatandaştan 815 bin 98 lira para istediği, bu paranın 603 bin 390 lirasını zanlıların aldığını, 211 bin 708 liranın bankada bloke edilerek kurtarıldığı öğrenildi. Polis, şüphelilerin para yatırttıkları hesapların bloke edilmemesi için internet üzerinden açılan elektronik cüzdan olarak da adlandırılan 'papara' hesabı açtıklarını belirledi. Polis zanlıların bu hesabı da İstanbul'da özel bir üniversite de öğretim görevlisi olan F.L.T.'nin kimlik bilgilerini çalarak onun adına açtıklarını saptadı.Polis bu tespitin üzerinden öğretim görevlisi F.L.T.'ye ulaşıp dolandırıcılar tarafından adına hesap açıldığını anlattı. Öğretim görevlisi F.L.T., hesabı kapatıp zanlılardan şikayetçi oldu. Ekipler bu tespitlerin ardından 14 Ocak günü operasyon için düğmeye bastı. Adana ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerde 17'si tutuklanırken 26 kişi adli kontrol kararı ile serbest kaldı.Papara, cüzdanınızdaki nakit para ve kartların yerine kullanabileceğiniz, 7/24 ücretsiz para transferi gibi özellikleriyle bir cüzdandan daha da fazlasını yapabilen bir platformdur.

BUGÜN NELER OLDU