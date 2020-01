Selden zarar görenlere maddi yardım yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Ekonomiyle ilgili karşı karşıya kaldığımız saldırılara anında vermiş olduğumuz cevaplar, atak bir şekilde politikalarımızı uyguluyor olmamızın etkilerini şimdi görmeye başladık. Enflasyon oranları düşüş eğilimine girdi. İnşallah 2020 tek haneli enflasyonları yaşayacağımız bir yıl olacak" dedi. Sarıeroğlu, partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlediği 94. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte sağanak nedeniyle zarar gören bölgelerde hasar tespitinin yapıldığını, belediyelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 41 milyon lira kaynak aktarıldığını söyledi. Çiftçilerin hasarlarının da tespit edildiğini aktaran Sarıeroğlu, konunun takipçisi olacağını belirtti. Sarıeroğlu, Türkiye'nin zor dönemden geçtiğini ifade ederek, "Bölgemiz ateş çemberi, Libya'da yaşanlar ve ülkemizin almış olduğu inisiyatif, Doğu Akdeniz'de irademizi güçlü şekilde ortaya koymuş olmamız, her an yeni gelişmelerin yaşandığı dönemlerde, bizler teşkilatlar olarak sayın Cumhurbaşkanımızın ardından dimdik durmaya inşallah devam edeceğiz" diye konuştu. Geçen yıl ekonomik anlamda güçlü hamleler yaptıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu: Ekonomiyle ilgili karşı karşıya kaldığımız saldırılara anında vermiş olduğumuz cevaplar, atak bir şekilde politikalarımızı uyguluyor olmamızın etkilerini şimdi görmeye başladık. Enflasyon oranları düşüş eğilimine girdi. İnşallah 2020 tek haneli enflasyonları yaşayacağımız bir yıl olacak. Faiz oranları düşüş eğilimini sürdürüyor. Döviz kurları stabil hale geldi. Biliyorsunuz 24 Haziran seçimlerinden sonra karşı karşıya kaldığımız saldırılarda, 'Dolar 11 lira olacak' gibi piyasaları daha da alevlendirici şekilde spekülasyonlar yapılmıştı. Ama çok şükür bu işlerden medet umanların, umdukları hiçbir şey hayata geçmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de partilerinin 18 yılda Türkiye'de birçok hizmeti hayata geçirdiğini dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü: AK Parti kadroları Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin hissiyatını paylaşırken, bedel öderken, geceli gündüzlü mücadele ederken, karşımızda bir cephe dağlardan saldırırken, bazıları kötülüğün amiral gemisinden kurşun sıkarken ana muhalefet neredeydi? Onun avareleri neredeydi? Aynı kötülükte buluşurken birileri, ülkenin ana muhalefeti milli bir zeminde mi yürümüştür yoksa o cephenin suyuna, değirmenine su mu taşımıştır? Bizim ekip arkadaşlarımızın işte bunu anlaması lazım. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle her şeyi millileştirdik, ana muhalefetimizi maalesef millileştiremedik."Mersin'de, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Uyuşturucu ve Bağımlılıkla ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Mersin Valisi Ali İhsan Su, uyuşturucu ile mücadelenin devletin tüm organları tarafından kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, bu çerçevede uyuşturucu arzı, engellenmesi ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonu konularında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çok ciddi çalışmaları beraberce yürüttüğünü söyledi.

