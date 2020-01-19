Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tefecilik ve yağmadan tutuklandılar

Tefecilik ve yağmadan tutuklandılar

Giriş Tarihi: 19.1.2020 ABONE OL
Tefecilik ve yağmadan tutuklandılar
Adana'nın Kozan ilçesinde tefecilik ve yağma iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden ikisi emniyetteki sorgularının ardından salıverildi, 11'i ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 8 şüphelinin arandığı öğrenildi. Kozan'da 14 Ocak'ta 31 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 75 fişek, 32 boş senet, 6 müşteki adına düzenlenmiş senet ile 10 araç satış sözleşmesi ve alacak kayıtlarının bulunduğu çok sayıda belge ele geçirilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tefecilik ve yağmadan tutuklandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN