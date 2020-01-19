Tefecilik ve yağmadan tutuklandılar

BUGÜN NELER OLDU

Adana'nınKozan ilçesinde tefecilik ve yağma iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün önce düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden ikisi emniyetteki sorgularının ardından salıverildi, 11'i ise adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 8 şüphelinin arandığı öğrenildi. Kozan'da 14 Ocak'ta 31 adrese düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 75 fişek, 32 boş senet, 6 müşteki adına düzenlenmiş senet ile 10 araç satış sözleşmesi ve alacak kayıtlarının bulunduğu çok sayıda belge ele geçirilmişti.