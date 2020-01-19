Yüksek Lisans ve doktora kayıtları başladı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları başladı. Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 237 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına bahar dönemi için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler daha detaylı bilgiyi www.neu.edu. tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no'lu telefondan alabilirler.