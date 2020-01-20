İdlib’e Adana’dan 3 TIR dolusu yardım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle İdlib'e yardım kampanyası ile ilgili Türk Kızılayı Adana Şubesi 3 TIR dolusu malzemeyi ihtiyaç sahiplerine götürdü. Yardım malzemelerini görevliler ile birlikte elleriyle dağıtan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, "Adanalılardan aldığımız kıymetli bağışlarımızı ellerimizle götürüp sıcaklık bekleyen yavrularımızın sırtına hırka, ayaklarına çorap, başlarına çadır olduk" dedi. Kış günlerinde savaşın verdiği acı gerçeklerden bir tanesinin İdlib'te yaşandığına dikkat çeken Ramazan Saygılı, "Türkiye sınırına gelerek orada zeytin ağaçlarının dibinde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Şefkat elini de bizlerden bekliyorlar. İdlib için Adana'da yaptığımız yardım kampanyası hemşerilerimiz desteklerini esirgemediler. Giysiden, gıdaya, temizlik malzemesinden çadıra kadar yardımda bulundular. Adanalıların kıymetli bağışlarını götürüp sıcaklık bekleyen kardeşlerimize teslim etmenin sevincini yaşadık" dedi.İdlib'e yardım kampanyasının devam etiğini hatırlatan Saygılı, "Bizler sıcak yataklarımızda yatarken hiçbir çocuk zeytin ağacının dibinde soğuktan ölmesin. Kimimiz battaniye, kimimiz çorap kimimiz de çadır olalım. Kampanyaya katılmak isteyen Adanalılar HİLAL yazıp 2868'e göndererek 10 TL bağışta bulunabilir ya da Türk Kızılay banka hesaplarından HİLAL açıklamasıyla nakdi bağış yapabilirler. Detaylı bilgi için kizilay. org.tr internet sitesinden bilgi edilebilir, 168 çağrı merkezimizi arayabilirler., Kurtuluş Mahallesi Kızılay Apartmanındaki adresimize gelebilir, hesap numarası alabilir, 0322 454 72 99 ve 0322 457 19 23 numaralı telefonlarımızdan bize ulaşabilirler" dedi.

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