İpekoğlu: Artık gol atmamız lazım

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in ikinci yarısına 8 transferle giren Adanaspor sahasında oynadığı maçta Akhisarspor ile golsüz berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı Teknik direktör Engin İpekoğlu, oyuncularının kazanma arzusu olduğunu belirterek,dedi. Kazanamadıkları için üzgün olduklarını anlatan İpekoğlu,dedi.