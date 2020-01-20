İpekoğlu: Artık gol atmamız lazım

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FF 1. Lig'in ikinci yarısına 8 transferle giren Adanaspor sahasında oynadığı maçta Akhisarspor ile golsüz berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı Teknik direktör Engin İpekoğlu, oyuncularının kazanma arzusu olduğunu belirterek, "Bunu puanlara yansıtamadık, bir puanla yetindik. Artık Eskişehirspor maçına odaklanacağız"
dedi. Kazanamadıkları için üzgün olduklarını anlatan İpekoğlu, "İki takım da gol pozisyonlarına girdi. Özellikle İrfan'ın 2-3 tane kurtardığı top var. Çok daha net pozisyonlara giren taraf olduğumuzu düşünüyorum. Maalesef değerlendiremedik, yapacak bir şey yok. Şampiyon adayı bir takımdan alınan bir puan önemlidir. Mbilla ve Eze'nin takıma katılmasıyla gol yollarındaki sorunu çözeceğiz"
dedi.