Magarity, Hatay Büyükşehir’e veda etti

BUGÜN NELER OLDU

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından'yle yolların ayrıldığını duyurdu.Bayraktar, yarın itibariyle de yeni transfer girişimlerine başlayacaklarını söyledi.Bu aradadeplasmanda oynadığı maçta'u 97- 69 mağlup etti.