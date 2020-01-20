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Magarity, Büyükşehir’e veda etti

Giriş Tarihi: 20.1.2020 ABONE OL
Magarity, Hatay Büyükşehir’e veda etti
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, Regan Magarity'yle yolların ayrıldığını duyurdu. Basketbol Şube Sorumlusu Dr. Serhat Bayraktar, sezon başında 1 yıllık anlaşma sağlanan 22 yaşındaki 1.93'lük İsveçli uzun forvet Regan Magarity'nin takımdan ayrıldığını açıkladı. Bayraktar, yarın itibariyle de yeni transfer girişimlerine başlayacaklarını söyledi. Sezon başında takıma dahil edilen Regan Magarity'nin transferi ülke ve Hatay gündemine girmişti. Bu arada Hatay Büyükşehir deplasmanda oynadığı maçta Samsun Canik Belediyespor'u 97- 69 mağlup etti.
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Magarity, Hatay Büyükşehir’e veda etti
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