GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Mehmet Kamil
'in şehit
edilişinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleri
çerçevesinde organize edilen Şehit Kamil
'i Anma Yüzme Yarışmaları'
nda,
10 farklı kulüpten 360 sporcu kulaç
attı. Anadolu Yıldızlar Ligi Gaziantep İl Takım Seçmeleri ve Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi İl İçi Birinci Vize Yarışları da aynı anda yapıldı.
Şehitkamil Belediyesi ve
Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş
birliğiyle organize edilen yarışlar müsabaka, Alleben 1 Yüzme Havuzu
'nda gerçekleşti.
Organizasyonda sporcuların elde ettiği
derecelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü
tarafından
organize edilen Anadolu Yıldızlar
Ligi'nde Gaziantep'i temsil edecek yüzme
takımı da belirlendi.