10 farklı kulüpten 360 sporcu kulaç attı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE'in şehitedilişinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleriçerçevesinde organize edilen'inda,10 farklı kulüpten 360 sporcu kulaçattı.Şehitkamil Belediyesi veGaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen yarışlar müsabaka,'nda gerçekleşti.Organizasyonda sporcuların elde ettiğiderecelerin ardındantarafındanorganize edilen Anadolu YıldızlarLigi'nde Gaziantep'i temsil edecek yüzmetakımı da belirlendi.