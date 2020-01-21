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10 farklı kulüpten 360 sporcu kulaç attı

Yetenekli gençleri keşfetmek için yapılan turnuvalar sürüyor

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
10 farklı kulüpten 360 sporcu kulaç attı
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Mehmet Kamil'in şehit edilişinin 100. yıl dönümü anma etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Şehit Kamil'i Anma Yüzme Yarışmaları'nda, 10 farklı kulüpten 360 sporcu kulaç attı. Anadolu Yıldızlar Ligi Gaziantep İl Takım Seçmeleri ve Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi İl İçi Birinci Vize Yarışları da aynı anda yapıldı. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen yarışlar müsabaka, Alleben 1 Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. Organizasyonda sporcuların elde ettiği derecelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Gaziantep'i temsil edecek yüzme takımı da belirlendi.
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10 farklı kulüpten 360 sporcu kulaç attı
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