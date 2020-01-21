19. Dönem Siyaset Akademisi başlıyor

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Parti) Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, bu yıl 'Siyaset Akademide Başlar' temasıyla gerçekleştirilecek 19. Dönem Siyaset Akademisine başvuruların başladığını bildirdi. Ercik, "AK Parti Siyaset Akademisi, parti ve siyasal görüş ayırt edilmeksizin 18 yaşın üzerindeki her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına açık bir siyasal eğitim ve paylaşım faaliyetidir" dedi. İl Başkanı Ercik, Siyaset Akademisi ile ilgili bilgi verdi. 19. Dönem kayıtlarının başladığını ve 27 Ocak'ta sona ereceğini belirterek, akademinin bu yılki temasının 'Siyaset Akademide Başlar' olduğunu söyledi. Ercik, "Siyaset Akademisinin düşünsel anlamda temelinin atılması ve uygulamaya konması partimizin Kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile olmuştur. AK Parti, kurulduğu yıldan itibaren bir okul misyonu yürütmüştür" dedi.