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’da basketbol heyecanı sona erdi

Heyecan dolu geçen karşılaşmalara seyircilerin yoğun tezahüratı damgasını vurdu

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Adana’da basketbol heyecanı sona erdi
OKULLAR arası Genç Kızlar ile Genç Erkekler ve Yıldız Erkekler ile Kızlar Basketbol İl Birinciliği müsabakaları Adana'da tamamlandı. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda yıldız erkekler ile kızlar, Menderes Spor Salonu'nda ise genç kızlar ve genç erkekler basketbol Adana il birinciliği müsabakaları yapıldı. Maçlara seyircilerin yoğun tezahüratı damgasını vurdu. Müsabakalar sonunda Özel Erkan Anadolu Lisesi, Özel Eray Okulları Lisesi, Gündoğdu Okulları, Başkent Okulları, Özel Prizma Koleji, Piri Reis Anadolu Lisesi, Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi Şehit Halit Yaşar Ortaokulu, Kasım Sacide Ener Ortaokulu, Buhara Ortaokulu ve Sıtkı Kulak Ortaokulu kenti kategorilerinde ilk üçe giren takımlar oldu. Dereceye giren sporcuların madalyalarını Adana Gençlik ve Spor Şube Müdürlerinden Murat Adıgüzel ile Kemal Orhan, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan Bahadır, Okul Sporları İl Temsilcisi Hamit Şentürk verdi.
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Adana’da basketbol heyecanı sona erdi
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