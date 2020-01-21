Adana’da basketbol heyecanı sona erdi

OKULLAR arası Genç Kızlar ile Genç Erkekler ve Yıldız Erkekler ile Kızlar Basketbol İl Birinciliği
müsabakaları Adana'da tamamlandı. Yüreğir Serinevler Spor Salonu
'nda yıldız erkekler ile kızlar, Menderes Spor Salonu'
nda ise
genç kızlar ve genç erkekler basketbol
Adana il birinciliği müsabakaları
yapıldı. Maçlara seyircilerin
yoğun tezahüratı damgasını vurdu.
Müsabakalar sonunda Özel Erkan Anadolu Lisesi, Özel Eray Okulları Lisesi, Gündoğdu Okulları, Başkent Okulları, Özel Prizma Koleji, Piri Reis Anadolu Lisesi, Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi Şehit Halit Yaşar Ortaokulu, Kasım Sacide Ener Ortaokulu, Buhara Ortaokulu ve Sıtkı Kulak Ortaokulu
kenti kategorilerinde
ilk üçe giren takımlar oldu. Dereceye
giren sporcuların madalyalarını
Adana Gençlik ve Spor Şube Müdürlerinden
Murat Adıgüzel ile Kemal
Orhan, Okul Sporları Sorumlusu Ramazan
Bahadır, Okul Sporları İl Temsilcisi
Hamit Şentürk verdi.