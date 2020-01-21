Adana’da basketbol heyecanı sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

OKULLAR arasımüsabakaları Adana'da tamamlandı.'nda yıldız erkekler ile kızlar,nda isegenç kızlar ve genç erkekler basketbolAdana il birinciliği müsabakalarıyapıldı. Maçlara seyircilerinyoğun tezahüratı damgasını vurdu.Müsabakalar sonundakenti kategorilerindeilk üçe giren takımlar oldu. Dereceyegiren sporcuların madalyalarınıAdana Gençlik ve Spor Şube MüdürlerindenMurat Adıgüzel ile KemalOrhan, Okul Sporları Sorumlusu RamazanBahadır, Okul Sporları İl TemsilcisiHamit Şentürk verdi.