Aranan 55 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'TE
yapılan çalışmalarda
aranması bulunan
55 şüpheli şahıs yakalanırken,
çeşitli suçlardan
toplam 75 kişiye
işlem yapılarak çok
sayıda suç aleti de ele
geçirildi. Şahinbey
ve Şehitkamil İlçe
Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından
19 Ocak 2020 Pazar
günü il merkezinde
genel asayiş uygulaması
yapıldı. Yapılan
çalışmalarda 55 aranan
şahıs yakalanırken,
uyuşturucu bulundurmak,
kullanmak ve
ticaretinden 13, hırsızlık
suçundan 11 ve kabahatler
kanuna aykırılıktan
da 51 şüpheli şahsa
işlem yapıldı. Çalışmalar
neticesinde 9.27 gram
metamfetamin, 13.25
gram bonzai, 6.90 gram
esrar, 334 paket gümrük
kaçağı sigara, 8 adet gümrük
kaçağı cep telefonu, 1
adet ruhsatsız tabanca, 16
adet fişek, 2 adet tüfek, 1
adet kurusıkı silah, 2 adet
çalıntı araç, 1 adet ikiz
plakalı araç, 2 adet çalıntı
buluntu araç, 9 kilo
900 gram çalıntı kablo, 2
adet kapsam dışı bıçak ve
5 adet sahte banknot ele
geçirildi.