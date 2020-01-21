Aranan 55 şüpheli yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

yapılan çalışmalardaaranması bulunan55 şüpheli şahıs yakalanırken,çeşitli suçlardantoplam 75 kişiyeişlem yapılarak çoksayıda suç aleti de elegeçirildi. Şahinbeyve Şehitkamil İlçeEmniyet Müdürlüğüekipleri tarafından19 Ocak 2020 Pazargünü il merkezindegenel asayiş uygulamasıyapıldı. Yapılançalışmalarda 55 arananşahıs yakalanırken,uyuşturucu bulundurmak,kullanmak veticaretinden 13, hırsızlıksuçundan 11 ve kabahatlerkanuna aykırılıktanda 51 şüpheli şahsaişlem yapıldı. Çalışmalarneticesinde 9.27 grammetamfetamin, 13.25gram bonzai, 6.90 gramesrar, 334 paket gümrükkaçağı sigara, 8 adet gümrükkaçağı cep telefonu, 1adet ruhsatsız tabanca, 16adet fişek, 2 adet tüfek, 1adet kurusıkı silah, 2 adetçalıntı araç, 1 adet ikizplakalı araç, 2 adet çalıntıbuluntu araç, 9 kilo900 gram çalıntı kablo, 2adet kapsam dışı bıçak ve5 adet sahte banknot elegeçirildi.