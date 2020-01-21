Atıcılık kursuyla hayatları değişti

BUGÜN NELER OLDU

OSMANIYE'NIN Toprakkale ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce açılan havalı tabanca atıcılık kursu, bazı öğrencilerin hayatlarını değiştirdi.zemin katta açılan poligonda 10 yaş üzeri kurs gören ve attıkları hedefleri başarıyla vuran kız öğrencilerde, odaklanma, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon gibi sorunların ortadan kalktığı bildirildi. KURSAAçılan havalı tabanca atıcılık kursunda yetişen çocuklar, kısa sürede başarı yakalayarak ilin ve ilçenin adını duyurmaya başladı.