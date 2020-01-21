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Atıcılık kursuyla hayatları değişti

Toprakkale zemin katta açılan poligonda 10 yaş üzeri kurs gören kız öğrencilerde, odaklanma sorunu düzeliyor

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Atıcılık kursuyla hayatları değişti
OSMANIYE'NIN Toprakkale ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce açılan havalı tabanca atıcılık kursu, bazı öğrencilerin hayatlarını değiştirdi. Toprakkale Halk Eğitim Merkezi zemin katta açılan poligonda 10 yaş üzeri kurs gören ve attıkları hedefleri başarıyla vuran kız öğrencilerde, odaklanma, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon gibi sorunların ortadan kalktığı bildirildi. KURSA katılan çocukların her birinin ayrı bir amacının olduğu, bazılarının Türkiye'de bu sporla ilgili dereceler elde etmek istediği, bazılarının da polis özel harekåt ya da asker olarak görev yapmayı hedefledikleri kaydedildi. Açılan havalı tabanca atıcılık kursunda yetişen çocuklar, kısa sürede başarı yakalayarak ilin ve ilçenin adını duyurmaya başladı.
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Atıcılık kursuyla hayatları değişti
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