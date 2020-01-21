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Başkan Kocaispir işi sıkı tutuyor

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Başkan Kocaispir işi sıkı tutuyor
ADANA'DA Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ilçenin her alanda kalkınması için hem Adana'da hem de Ankara'da yoğun çaba harcıyor. Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ve Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret eden Başkan Kocaispir kentsel dönüşüm çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Kocaispir ayrıca Adana Ziraat Odası Başkanları ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu başkanlığında yapılan istişare toplantısına katıldı. Başkan Kocaispir ile kentsel dönüşüm yapılacak olan mahallelerde incelemelerde bulunan Vedad Gürgen ise hazırlanan dosya ile Ankara'ya döndü.
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Başkan Kocaispir işi sıkı tutuyor
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