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Bekçi Avcı’yı arama çalışmaları dün de sürdü

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Bekçi Avcı’yı arama çalışmaları dün de sürdü
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Oktay Avcı'yı (32) bulmak için yürütülen çalışmalar, drone desteğiyle sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timinin (DEGAK) 6 personeli ile Mersin ve Adana Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı su altı grup amirliklerinde görevli 10 polis çalışmalarda yer alıyor. AFAD ekiplerinin kıyıdan yürüttüğü aramalara vatandaşlar da katılıyor.
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Bekçi Avcı’yı arama çalışmaları dün de sürdü
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