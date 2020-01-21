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Hedefimiz 40 bin istihdam

BEKİR COŞKUN Güney
Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Hedefimiz 40 bin istihdam
MERSİN Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayici bilgilendirme toplantısı, bölge konferans salonunda gerçekleştirildi. MTOSB
Başkanı Sabri Tekli, Yönetim Kurulu Üyeleri Kürşat Haddat, Hasan Yıldırım, Yılmaz Akyüz ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda sanayici ilgi gösterdi. Üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan sanayiciler ile gurur duyduklarını belirten MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Bugün Mersin sanayisinin ve iş dünyasının lokomotifi olan MTOSB'de faaliyet gösteren sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. 25. Yılına giren MTOSB'nin son 10 yılda göstermiş olduğu yükseliş bizler için gurur vesilesidir. Bölgemizdeki tüm fabrikalarımızın kendine has özellikleri var. Dünya çapındaki projelere üretim yapan tesisleri içerisinde barındıran bir OSB'yiz' dedi. 3. Bölge ile ilgili bilgiler veren MTOSB Başkanı Tekli, "3. Organize Sanayi Bölgemizi 2 yıl içerisinde bitirdik. Türkiye'de bu hızla bitirilen bir OSB yok. 3. Bölge'yi yaparken banka kredisi kullanmadan, kendi öz sermayemiz ile yatırımımızı gerçekleştirdik. Kamulaştırmalarımızda mahkemeye gitmeden uzlaşı yolu ile kamulaştırmalarımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.
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Hedefimiz 40 bin istihdam
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