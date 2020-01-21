Karnesini doğum gününde aldı

BUGÜN NELER OLDU

doğuştan kas erimesi hastası olan ve evde eğitim gören 9 yaşındaki Bilal Keskinkılıç, karnesine doğum gününde kavuştu. Küçük Bilal, kesilen doğum günü pastası ile çifte sevinç yaşadı. Hastalığı nedeniyle Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesi'ndeki evinde eğitim gören ilkokul 3. sınıf öğrencisi Bilal Keskinkılıç, karnesini de evinde aldı. Küçük Bilal, doğum günü olan 17 Ocak'ta hem karnesine kavuşmanın hem de doğum günün sevincini yaşadı. Küçük Bilal'in çifte sevincine karneyi götüren Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkan Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da ortak oldu. Kaymakam Yılmaz, Başkan Tahmazoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Kılınç, Küçük Bilal'i rahatsızlığına rağmen derslerindeki başarısı nedeniyle tebrik ederek, doğum gününü kutladı. Doğum günü pastası kesilen Bilal'e, hem derslerindeki başarısı hem de doğum günü nedeniyle çeşitli hediyeler verildi.