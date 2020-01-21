Melih ABİ: Kent merkezinde koyun ağılı olmaz kaldırımda hayvanları gezdirme hiç olmaz

Adana şehir içinde hayvan besleyenler var...Belediye buna neden ses çıkarmıyor?Evlerin arasındaki hayvan ağılını görmüyor musunuz?Ya bulvarda koyunlarını sürü olarak dolaştıranları...Geçtiğimiz günlerde Denizli Mahallesi'nde hayvan ağılını yazmıştık.Bu da Türkmenbaşı gibi çok yoğun bir bulvarın kaldırımında hayvanlarını gezdiren bir çoban.Türkmenbaşı'nın Turgut Özal'la birleştiği nokta.Bu koyunlardan biri yola inse hepsi onu takip eder.Kaza olur...Araçlar birbirine girer.Hem trafiği berbat eder, hem de hayvanlar perişan olur.Zabıta niye görevini yapmaz?Adam evlerin arasına hayvan ağılı yapıyor.Kimse bir şey demiyor.İnsanlar kokudan nefes alamıyor.Görevinizi yapın kardeşim, insanları mağdur etmeyin.Koyununu beslemek isteyen kırsal alana gitsin.Orada kimse rahatsız olmaz.ara sokaklarımız çok kötü.Yol yapılıyor, alt yapı çalışması için yeniden yol kazılıyor.Sonrasında öylece kalıyor.En çok sorun da internet bağlantısı için açılan ince çukurlar.Sonrasında bisiklet ve motorsiklet sürücüleri için kabus oluyor.Düşünün incecik bir çukur.İki tekerle birlikte oradan geçmeye çalışıyorsunuz.Sonrasında yere düşüyorsunuz.Bu çukurlar insanların canını yakıyor.Vatandaş da muhtardan şikayet ediyor.Görevini yapmıyor diyor.Muhtarın yapacağı bir şey yok.Bağlı olduğu belediyeye şikayeti iletiyor, Belediyelerin buraları düzeltmesi lazım.

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