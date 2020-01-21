Üniversite adayları kampüsü gezdi bilgi aldı

BUGÜN NELER OLDU

SANKO Üniversitesi, gerek verdiği eğitim, gerekse bilimsel araştırma, sosyal ve kültürel aktiviteleriyle liselerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Binbaşı Dündar Taşer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Sevde Kutluhan ve Sağlık Hizmetleri Öğretmeni Ebru Çiftçi ile birlikte SANKO Üniversitesi'ni ziyaret etti. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Zeynep Doğan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzman Fizyoterapist Burcu Bağcı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı'ndan Arş. Gör. Saadet Özen ile bir araya gelen öğrenciler, fakülteyi yakından tanıma fırsatı buldu.