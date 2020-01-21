Vali Mahmut Demirtaş liderlik eğitim programına katıldı

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ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Geleceğe İz Bırak" projesi kapsamında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen Liderlik Eğitim Programına katıldı. Programa Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile eğitimciler katıldı. Vali Demirtaş, eğitim programlarının, seminerlerin, hizmet içi eğitim kurslarının temel amacının; düzenlendiği çalışma alanlarıyla ilgili katılımcıların yetkinliklerinin, bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması olduğuna değindi. Eğitimin, devlet ve millet olarak üzerinde hassasiyetle durdukları en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Dört gün sürecek 'Liderlik Eğitim Programı' bir liderde olması gereken özelliklere vurgu yaparken, kişiliğinizde gizlediğiniz liderin ortaya çıkmasına katkı sağlayacaktır" dedi.