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Yakın Doğu’da ve doktora kayıtları başladı

Giriş Tarihi: 21.1.2020 ABONE OL
Yakın Doğu’da yüksek lisans ve doktora kayıtları başladı
YAKIN Doğu Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 237 yüksek lisans ve doktora programları 2020- 2021 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları başladı. Yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Akademik, kariyer ve kişisel gelişim açısından son derece önemli olan Yüksek Lisans ve Doktora programları Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından 1344 Öğretim Üyesi ile yürütülüyor.
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Yakın Doğu’da yüksek lisans ve doktora kayıtları başladı
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