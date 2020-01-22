Basketbolcuların büyük başarısı

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SANKO Okulları Genç Kız Basketbol A Takımı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları Genç Kızlar A Basketbol İl Şampiyonasında il birincisi oldu. Talat Özkarslı Spor Salonunda düzenlenen müsabakada'den oluşan SANKO Okulları Genç Kız A Takımı birincilik kupasını kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İl birincisi olan Genç Kız A Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.