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Basketbolcuların büyük başarısı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Basketbolcuların büyük başarısı
SANKO Okulları Genç Kız Basketbol A Takımı, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları Genç Kızlar A Basketbol İl Şampiyonasında il birincisi oldu. Talat Özkarslı Spor Salonunda düzenlenen müsabakada İdil Ağan, Doğa Çevik, Selin Altınöz, Sena Çavuşoğlu, İdil Şeker, Defne Orhan, Dila Kılıç, Elif Sude Akınal, Öykü Çevik ve Pelin Kelleci'den oluşan SANKO Okulları Genç Kız A Takımı birincilik kupasını kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, İl birincisi olan Genç Kız A Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.
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Basketbolcuların büyük başarısı
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