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Cambridge sınavlarında üstün başarıya imza attılar

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Cambridge sınavlarında üstün başarıya imza attılar
Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencileri dünyada en prestijli sınav platformları olarak bilinen Edexcel ve Cambridge International A-Level sınavlarında, dört dersten en yüksek not kabul edilen A* alarak hem ülke eğitiminde hem de okullarında büyük bir başarıya imza attı. Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencilerinden; Altan Osmanlı, Hasan Şekerli, Hazal Polat, Laven Mutluel, Nazemin Mendeli, Enver Osmanlı, Selin Ayfer, Çağın Bektaş, Özten Kıvılcım ve Laden Tezer, Biyoloji, Matematik, Kimya ve Fizik sınavlarında dört dersin tümünden en yüksek not olarak bilinen A* ve A notlarını alarak elde edilmesi zor bir başarıyı elde etti. En yüksek notları alan öğrenciler elde ettikleri derecelerle Türkiye ve İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinde tıp eğitimi almaya hak kazandı.
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Cambridge sınavlarında üstün başarıya imza attılar
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