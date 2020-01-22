ÇDSO’dan nefesli çalgılar konseri

BUGÜN NELER OLDU

ÇukurovaDevlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), nefesli ve vurmalı çalgıların ahengiyle süslenen muhteşem bir konsere hazırlanıyor. 24 Ocak 2020 Cuma günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleşecek konseri şef Orhun Orhon yönetecek. Konserde Emre Günay solist olarak yer alacak. Nota bilgisini, piyano çalmayı kendi kendine öğrenen ve 2004 yılında vefat eden deniz subayı Kemal Sünder'in Op.26 Timpani Konçertosu'nu seslendirecek. ÇDSO., ikinci yarıda Adanalı sanatseverlere Richard Strauss'un gençliğinin eserleri arasında özel bir konuma sahip olan ve kendi doğasının dışında bir besteci olarak tanımaya sağlayan Op. 7 Serenade ve ve A.Dovorak'ın aristokrasi ve ortak halkın birleştiği Rokoko döneminin eski dünya müzik performanslarının atmosferini çağrıştıran Op. 44 Serenade adlı eserlerini sunacaklar.