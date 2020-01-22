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Dağcılar, şehitleri 3054 metrede andı

’ta bir grup dağcı, Milli Mücadele şehitleri için Berit Dağı’na bir tırmanış yaptı

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Dağcılar, şehitleri 3054 metrede andı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı. Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen 'Berit Dağı Kış Tırmanışı' 18 Ocak'ta başlayıp 19 Ocak'ta tamamlandı. Karla kaplı yolları aşarak zirveye çıkan dağcılar, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına atfen pankart açıp, şehitler adına dua ettiler. Şehitleri 3 bin metre zirvede andıklarını ifade eden Berit Dağcılık Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz, "Kınıkgoz Mahallesi civarında kampı kurduk. Tırmanışımız, pazar günü 01.00'de başladı, 08.45 gibi zirveye ulaştık. Zirvede Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunun 100. yılına atfen pankartımızı açıp Milli Mücadele'de şehit düşen ecdadımızı bir kez daha andık" diye konuştu.
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Dağcılar, şehitleri 3054 metrede andı
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