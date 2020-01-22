Dağcılar, şehitleri 3054 metrede andı

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Kahramanmaraş'ındüşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle dağcılar şehitleri anmak için 3 bin 54 metre dağa tırmandı. Kahramanmaraş Berit Dağcılık Kulübü tarafından organize edilen18 Ocak'ta başlayıp 19 Ocak'ta tamamlandı. Karla kaplı yolları aşarak zirveye çıkan dağcılar, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılına atfen pankart açıp, şehitler adına dua ettiler. Şehitleri 3 bin metre zirvede andıklarını ifade eden Berit Dağcılık Kulübü Başkanı Fahri Yılmaz, "Kınıkgoz Mahallesi civarında kampı kurduk. Tırmanışımız, pazar günü 01.00'de başladı, 08.45 gibi zirveye ulaştık. Zirvede Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunun 100. yılına atfen pankartımızı açıp Milli Mücadele'de şehit düşen ecdadımızı bir kez daha andık" diye konuştu.