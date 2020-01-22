Daha yaşanabilir bir Niğde için toplandılar

NiğdeBelediye Başkanı Emrah Özdemir başkanlığında rutin olarak düzenlenen mahalle muhtarları toplantısı yapıldı. Niğde Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen muhtarlar toplantısına Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Belediye Müdürleri ve AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin katıldı. Toplantının açılışında Emrah Özdemir ve AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin birer konuşma yaptılar. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 2020 yılının hizmet yılı olacağını belirterek, toplantıda mahallelerde ihtiyaç olan talepleri dinleyerek yerine getirmek için bu toplantının gerçekleştirildiğini söyledi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sık sık toplantılar düzenleyerek mahallelerdeki talepleri mahalle muhtarlarından dinleyen ve gerekli çalışmaları başlattıklarını belirten; "Daha güzel bir Niğde için çalışıyoruz. Kale projesi çalışmalarımızı hızlandırdık. Niğde Kalesinde TOKİ Başkanlığının görevlendirmiş olduğu müşavir mimarlık ekibi ile incelemelerde bulunduk. Tarihi yenileme alanı olarak gerçekleştireceğimiz projemiz kapsamında Niğde Kalesi ve çevresi bundan yüzlerce yıl önce nasılsa o yapıyı gün yüzüne çıkartacak bir proje gerçekleştireceğiz. Gün yüzüne çıkartırken de bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Niğde'nin kaderini değiştirecek bir proje olacak. Çok büyük bir proje olmasına rağmen önümüzdeki bir yıl içerisinde ilk kazmayı vurup dört yıl içerisinde tamamlanması ön görülüyor" dedi.

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