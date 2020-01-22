Erdemli’ye hizmet edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

AKParti Erdemli İlçe Başkanlığına atanan Serdal Kaya, "İktidarın hizmetlerini Erdemli'ye getirmek için mücadele edeceğiz" dedi. Erdemli Öğretmenevinde yapılan basın toplantısına AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Musa Uçgun, Mehmet Kökdemir, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Gülten Yıldırım, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Ali Doğru, İlçe Başkan Adayı Hacı Mahmut Cırık, Önceki Dönem Kadın Kolları Başkanı Şahsenem Sezer Merdin katıldılar. Basın Toplantısında konuşan AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya, Bu güne kadar partiye hizmet veren herkese teşekkür etti.