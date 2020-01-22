Eskrim heyecanı Osmaniye'de yaşandı

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan 'U10-U12-U14 Epe Açık Turnuvası Osmaniye'nin ev sahipliğinde Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Epe Açık Eskirim Turnuvasına Türkiye genelinden (Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon, Osmaniye)
338 eskrimciler katıldı. 10-12 ve 14 yaş altı 338 epeci, toplam 6 kategoride iki gün boyunca madalya mücadelesi verdi. Turnuvada dereceye giren sporcular kürsü sevinci yaşadı.