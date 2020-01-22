Eskrim heyecanı Osmaniye'de yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan 'U10-U12-U14 Epe Açık Turnuvası Osmaniye'nin ev sahipliğinde Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Epe Açık Eskirim Turnuvasına Türkiye genelinden338 eskrimciler katıldı. 10-12 ve 14 yaş altı 338 epeci, toplam 6 kategoride iki gün boyunca madalya mücadelesi verdi. Turnuvada dereceye giren sporcular kürsü sevinci yaşadı.