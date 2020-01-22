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Evlere tırmanarak giren hırsızlar yakalandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Güney
Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
Evlere tırmanarak giren hırsızlar yakalandı
Adana'da tırmanarak girdikleri 10 evde yaklaşık 100 bin liralık malzeme çaldıkları iddia edilen iki hırsız polis tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ardı ardına yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için harekete geçti. Aynı bölgede 10 ayrı eve giren ve yaklaşık 100 bin lira değerinde malzemeleri çalan hırsızları yakalamak için polis önce apartman ve çevredeki işyerleri kameraları ile evlerde parmak sizi çalışması yaptı. Yapılan titiz çalışmanın ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişilerin Mesut L. (36) ve Hasan D. (43) olduğunu tespit etti. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları yakalamak için kolları sıvadı. Polis adrese şafak vakti operasyon düzenledi. İki hırsız polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki suçlamaları kabul etmeyen zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Evlere tırmanarak giren hırsızlar yakalandı
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