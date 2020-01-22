Geçirdiği kaza yaşamını değiştirdi

Uluslararası hakem ve Atletic Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı Nihat Söyler'in yaşam çizgisi, geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Judo sporuyla uğraştığı yıllarda geçirdiği trafik kazasında iki ayağı kırılan ve bir süre yatalak kalan Söyler, azmi ve yoğun geçen çalışma sonrası ayağa kalktı. Ayağını güçlendirmek ve bacak kaslarını geliştirmek için kum torbalarıyla çalışan ve yeniden eski gücüne kavuşan Söyler; arkadaş tavsiyesiyle haltere başladı.
Adıyaman'da 1980 yılında spor salonu açan Söyler; 4 yılın ardından kendine idol olarak aldığı ünlü vücutçu Ahmet Enünlü'nün yolundan ilerleyip vücut geliştirme sporunda Türkiye 4.sü oldu.
Adıyaman'ın ardından Adana'ya geçen ve vücut geliştirme sporuna gönül verenlerin çalışabileceği spor salonu açan Söyler kurduğu Atletic Conan Spor Salonu'nda bir çok şampiyon sporcu yetiştirdi. Söyler 2012 yılında Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Milli Takım Antrenörlüğü görevinde de bulundu. Söyler, 40 madalya kazandı.