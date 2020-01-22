Geçirdiği kaza yaşamını değiştirdi

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası hakem ve Atletic Conan Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Başkanı Nihat Söyler'in yaşam çizgisi, geçirdiği trafik kazasıyla değişti. Judo sporuyla uğraştığı yıllarda geçirdiği trafik kazasında iki ayağı kırılan ve bir süre yatalak kalan Söyler, azmi ve yoğun geçen çalışma sonrası ayağa kalktı.Adıyaman'da 1980 yılında spor salonu açan Söyler;Adıyaman'ın ardından Adana'ya geçen ve vücut geliştirme sporuna gönül verenlerin çalışabileceği spor salonu açan Söyler kurduğu Atletic Conan Spor Salonu'nda bir çok şampiyon sporcu yetiştirdi.