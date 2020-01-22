İyiliğe adanmış bir ömür

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Tekerlek (94), 64 yıldır restoran ve lokantalardan topladığı yemekler ile hayırseverlerin verdiği eşyaları 'Topla Dağıt Dinsin Ağıt' sloganı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Hayır işleri ile uğraşmaktan evlenmeye vakit bulamadığını belirten Tekerlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Üstün Hizmet Ödülü' alan sayılı insanlar arasında yerini alırken, isteği üzerine kurulan 'Mehmet Tekerlek Gönüllüleri' grubu yardım yapmayı sürdürüyor. Yıllar önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Mehmet Tekerlek'in yardım seferberliği, 1956 yılında başladı. O tarihlerde uzman olarak görev yapan Tekerlek, açılan bir kurs için eleman bulmakla görevlendirilmiş ve araştırma yaptığı sıralarda Gaziantep'teki mahallerde yoksul vatandaşların durumunu görmüş. İhtiyaç sahibi ailelerin adreslerini defterine not eden Tekerlek, yardım için kolları sıvamış. Yardım faaliyetlerine başladığı ilk yıllarda çevresindeki tanıdıklarından çeşitli yiyecekler ile ihtiyaç fazlası giyecekleri toplayarak motosikleti ile o mahallerde vatandaşlara dağıtmaya başlayan Mehmet Tekerlek, 64 yıldır sürdürdüğü yardım faaliyetleri sırasında 5 otomobil ve 1 motosiklet eskitti. Gençlik yıllarında kentteki bir lokantada yemek yediği sırada ihtiyaç fazlası yemek, tatlı, sebze ve meyvelerin çöpe atıldığını gören Mehmet Tekerlek, işletme sahibi ile anlaşarak yemeklerin kendisine verilmesini istedi. Lokantanın kapanma saatine gidip kalan yemekleri alan Tekerlek, ertesi gün ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Mehmet Tekerlek, o dönemlerde bekar olduğu için sürekli lokantalarda yemek yediğini ifade ederek, lokantalarda kalan yemeklerin atıldığını görünce böyle bir işe başladığını söyledi. Tekerlek, "Yemeklerin döküldüğünü görünce üzülüyorum. Bu yemekleri yapamayan bir sürü insan vardı. Hem günah, hem aç yatan insanlar var" dedi. Yemek dağıtım saati gelince mahallelinin kendisinin yolunu gözlemelerinden duyduğu üzüntünün yanı sıra onlara yardım etmenin de sevincini yaşadığını vurgulayan Mehmet Tekerlek, yardım için gittiği semtlerde ailelerin arabasının sesinden kendisinin geldiğini anladıklarını ifade etti. Tekerlek, "Hayatımda dua almayı tercih ettim. Ben hiç evlenmedim. Yolda yürürken durdurup elimi öpenler oluyor. Onlara kimsin diye sorduğumda bana senin getirdiğin yemeklerle büyüdük diyorlar" dedi.

BUGÜN NELER OLDU