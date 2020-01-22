Kadıneli pazar buluyor

Adana'dabir araya gelerek Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifini kuran 7 kadın, el ürünlerini satmakta zorlanan hemcinslerinin pazar arayışına çare oluyor. Adana İl İstihdam Kurulu Üyesi Zeynep Kırılmış, katıldığı bir toplantıda, çalışma yaşındaki kadınların yüzde 70'inin evde oturduğu yönündeki araştırmadan haberdar olunca harekete geçti. Çalışan hemcinsleriyle bir araya gelerek "Kadınlar için bir şey yapmamız lazım" fikriyle yola çıkan Kırılmış, bu kapsamda kooperatif kurulmasına öncülük etti. Kooperatif aracılığıyla, kadınların evlerinde yaptığı sabundan muma, seramikten çantaya kadar sayısız el işi ürünü, "Bu üründe bir kadının hikayesi var" sloganıyla "Bi Kadın" markasıyla sanal marketler başta olmak üzere alışveriş merkezinde satışa sunulmaya başlandı. Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kırılmış, yaptığı açıklamada, 27 yıldır iş hayatında olduğunu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görev aldığını söyledi. Kırılmış, kimi mühendis, kimi profesör, kimi avukat ve halkla ilişkiler uzmanı yedi kişiyle yola çıkıp evde ya da atölyede üretim yapan bin 600 kadınla birebir görüştüklerini anlattı. Kooperatif aracılığıyla kadınların evlerinde yaptıkları el işi ürünleri satışa sunduklarını belirten Kırılmış, halen Adana'da bir alışveriş merkezinin, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendilerine satış yeri tahsis ettiğini anlattı. Kooperatiflerinin kırsaldaki kadınlara da ulaştığını ve onların yaptığı ürünleri de aldığını aktaran Kırılmış, "Şu an 55 kadının ürünü mağazamızda mevcut. Bin 600 kadınla da daha iyi ne yapabilirizin çabası içerisindeyiz. Çünkü hepsi üretmek için çok heyecanlı, böyle bir kooperatifin varlığı onlara güç veriyor. Birlikte onlarla yürümek için çıktık yola, inşallah çok daha fazla kadına ulaşırız" dedi.

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