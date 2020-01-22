Kazakistanlı sanatçıların kişisel resim sergisi açıldı

BUGÜN NELER OLDU

KıbrısModern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçıları Galymzhan Suyunov'un "Kıbrıs'ta" isimli kişisel sergisi ile Nelli Bube'nin "Gezegenin harika sakinleri" adlı kişisel sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, rektör yardımcısı, enstitü müdürü, dekanlar,öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Açılışta Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar Galymzhan Suyunov, Nelli Bube ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ; "Tıp, bilişim, teknoloji ve sanat. Bu aşamaya geleceğimizi biliyorduk. Gönüllüydük. Bilemediğimiz bunun olma hızıydı. Bizler; zor zamanlardan geçerken de, üniversitelerin bilgi üretimi işlevlerinden soyutlanmadan yola devam edeceğiz. Bilim üretmek arayışımız olacak; bilim ethosu ise fenerimizdir" dedi.