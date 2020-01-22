Melih ABİ: Hırsızlar Ziyapaşa Bulvarı sakinlerini korkutuyor

Ziyapaşa Bulvarı markalardan boşaldı yerlerine hırsızlar dadandı. Orada oturan bir bayan okurumuz aradı. Bulvardaki mağazalar gitti. Yerlerine meyhaneler doluştu... Burası meyhane bulvarı gibi oldu. Kimin girip çıktığı belli olmaz hale geldi. Arayan okurumuz diyor ki; 2 hafta içinde apartmana iki kez hırsız girdi. Geçen ayda yan apartmana girdiler. Artık korkmaya başladık. Bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Maalesef insanlar korkuyor! Burada asayiş uygulamasını artırmak gerekli. Zaten aynı kişilerdir… Birini yakaladınız mı, diğerleri çorap söküğü gibi ortaya çıkar. İnsanların huzurunu sağlamamız lazım. İşi sıkı tutmak gerek!Tarsus'takalitesiz kömür kullanımının önüne geçilmeli. Tarsus kent merkezinde Üçgençarşı'dan, Şehitishak'tan, şehir mezarlığı ve arka cephesinden, Cetvel köprüsüne gelip karşıya geçince birçok yerde geceleri kömür kokusundan nefes alamıyorsunuz. Ahmet Feyzioğlu, "Kış gelince ucuz ve kalitesiz kömür yakılması sonucu nefes alamıyoruz. Akşamları kent içi kömür kokusundan geçilmiyor. Resmen zehirleniyoruz" diyor. Her yıl yapılan ölçümlerin Tarsus'un değişik mahallelerinde yapılıp kalitesiz kömür kullanımının önüne geçilmesi isteniyor. Doğrusu da bu. CHP'li belediye ne yapar? Tarsus sorunlar yumağı oldu! Aloo başkan... Milleti zehirleniyor, haberiniz olsun!

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