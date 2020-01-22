Mersin’den İdlib’e 15 TIR yardım

Mersin'de, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 15 TIR, dualarla uğurlandı. Mersin Valiliği himayesinde, İl ve İlçe Müftülükleri, Dinayet Vakfı İl ve ilçe şubeleri tarafından organize edilen 'Yolun İyilik Olsun" adlı yardım kampanyası çerçevesinde hayırsever vatandaşların bağışları ile yüklenen TIR'lar yola çıkmadan önce tören düzenlendi. Törene, Vali Ali İhsan Su, İl Müftüsü Şaban Kondi, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe müftüleri ve kurum amirleri katıldı. Müftü Şaban Kondi, "Diyanet İşleri Başkanlığı tüm Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlatıldı. Biz de 13 ilçe müftülüğümüz ve ilçe diyanet vakfı şubelerimiz ile 15 gün önce kampanya çerçevesinde yardım toplamaya başladık" dedi. Kondi, "Şu ana kadar 3 TIR gönderdik. Burada 15 TIR'ımız var. Tarsus'tan 2 TIR'ımız var. Cuma günü de 5 TIR daha İdlib'e yardım TIR'ı göndereceğiz. Yardımlarda gıda, yatak, battaniye, sergi, giysi, bot, soba, çadır var. Ben yardımlarını eksik etmeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Vali Su ise tüm vatandaşları yardım kampanyasına katılmaya çağırdı.

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