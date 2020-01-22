Sağlık yatırımları devam ediyor

Mersinİl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, Mersin'deki sağlık yatırımlarının hız kesmeden devam etiğini söyledi. Dr. Bahçacı, "Sağlık Bakanlığı, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ve Mersin Valiliği'nin destekleri ile 2020 yılı içerisinde ihalesini yapılacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi. Bahçacı, "Koruyucu sağlık hizmetleri alanında Tarsus, Erdemli ve Bozyazı sağlık komplekslerimiz 2019 yılında tamamlanarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu binalarımız İlçe Sağlık Müdürlüğü olmasının yanı sıra sağlıklı hayat merkezi, kanser erken tanı ve teşhis merkezi, aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarını da bünyesinde barındırmakta" diye konuştu.Bahçacı, "Silifke ilçemizde ki sağlık kompleksimiz ve 20 ünitlik ağız diş sağlığı merkezimizin kabulü yaptık. İl merkezinde Akbelen Sağlıklı Yaşam Merkezi, 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binasının inşaatı hızla devam ediyor. Nisan-Mayıs gibi hizmete alacağız. Anamur Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin müteahhitte yer teslimini yaptık. İnşaatı başladı" dedi. İl merkezinde Yalınayak Mahallesi ve Mezitli Göçmen Sağlığı Merkezi için belirlenen alanlar ile ilgili kamulaştırmanın yapıldığını söyleyen Bahçacı "Kısa süre içerisinde ihalesini yapacağımız bu iki sağlık tesisinin finansman sorununu çözdük. Yalınayak Mahallesinde yapacağımız ASM de 6 aile hekimi ile Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, Mezitli Göçmen Sağlığı Merkezimizde ise 8 aile hekimi ile Sağlık Hizmetleri istasyonu hizmet verecek" dedi. Bahçacı, yıllardır Mezitli'ye yapılması planlanan hastane ve ağız diş sağlığı merkezinde değindi.

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