Tarsus’u 53 bin 736 turist ziyaret etti

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Mersin'inTarsus ilçesindeki ören yerleri 2019 yılında 53 bin 736 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği açıklandı. Müze Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Binlerce yıldır çeşitli medeniyetlerin, kültürlerin ve dinlerin kaynaşma, birleşme ve etkilenme noktası olan Tarsus, günümüzde de bu önemini korumakta; farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı, cazibe merkezi konumunu devam ettirmektedir. Bu çerçevede 2019 yılı ilçemiz için kültür ve inanç turizm açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. " denildi. Yeni Müze Binasının açılmasına yönelik çalışmalar nedeniyle Tarsus Müzesinin 24.07.2018 tarihinden bu yana ziyarete kapalı olup, Müzemize bağlı St. Paul Kuyusu Ören yeri ve St. Paul Anıt Müzesine yerli ve yabancı turistlerin ziyaretleri devam ettiği belirtilen açıklamada, Müze Müdürlüğü'ne bağlı birimleri 2018 yılında 47 bin 413 kişi ziyaret ederken, 2019 yılında yerli ve yabancı olmak üzere toplam 53 bin 736 kişi ziyaret ettiği vurgulandı.