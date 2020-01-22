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‘Toroslar’ı cazibe merkezi yapacağız’

Giriş Tarihi: 22.1.2020 ABONE OL
‘Toroslar’ı cazibe merkezi yapacağız’
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne Mahalleleri'ni birim müdürleriyle birlikte ziyaret eden Başkan Yılmaz, yapılması planlanan çalışmaları inceledi. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Arslanköy, Soğucak, Ayvagediği ve Gözne Mahalleleri'nde yapılması planlanan çalışmaları inceledi. Başkan Yılmaz, "İlçemize güzel projeler kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Birim müdürlerimizle birlikte ilçemiz genelinde incelemeler yaparak öncelikleri belirliyor, projelerimiz ve çalışmalarımız hakkında vatandaşlarımızın da beklentilerini tespit ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı kaliteli hizmetlerle buluşturmaktır" dedi. Hizmetlerin sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla saha çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Üst yapı hizmetlerimizden imar çalışmalarımıza, park ve yeşil alanlarımızdan spora, eğitimden kültüre ve sanata her alandaki hizmetlerimiz artarak devam edecek ve yeni yatırımlarla ilçemizi bir cazibe merkezi yapacağız" diye konuştu.
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‘Toroslar’ı cazibe merkezi yapacağız’
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