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Adanalı 22 ressam Tarsus’ta sergi açtı

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Adanalı 22 ressam Tarsus’ta sergi açtı
Adana Ressamlar Derneği (ARD) üyesi 22 ressam Mersin'in Tarsus ilçesinde Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde karma resim sergisi açtı. ARD Başkanı Hüseyin Yılmaz, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Tarsus'un tarihi ve coğrafyası ile Neolitik dönemden itibaren çeşitli kültürlerin kaynaşma noktasını oluşturduğunu belirterek, "Biz Adana Ressamlar Derneği üyeleri, Tarsus'un sanat tarihinin zenginliğinin farkında olmanın heyecanı ile bu sergiyi gerçekleştirmek istedik. Ürettiklerimizle yaşadığımız bölgenin dışında başka yerde yeni izleyici ile karşılaşmayı seviyoruz" dedi. Sanat tutkularından, maddi getirisi olmasa da vazgeçemeyeceklerini vurgulayan ARD Başkanı Hüseyin Yılmaz, "Ruhsal olarak sanat virüsünün sirayet ettiği insan, sanatı bir simyacı gibi arar. Bu ulaşılmayan ve görülmeyen Anka Kuşu hayal gibi düş olabiliyor bazen. Sanat tarihinde birçok sanatçı yaşadığı sürece güzeli aradı ve bulduğu güzelden sonra yeni güzeli aramaya başladı. Hiçbir sanatçının ömrü yetmemiştir yeni güzel olanı bulmak için. Sanat için güzel olanı aramaya devam edeceğiz" dedi.
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Adanalı 22 ressam Tarsus’ta sergi açtı
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