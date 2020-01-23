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AOSB MYO 10 meslek yüksekokulundan biri

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
AOSB MYO 10 meslek yüksekokulundan biri
ÇÜ Adana Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Türkiye'de desteklenen 10 Meslek Yüksekokulları içerisinde yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan MYO Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan Yüksekokulun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 7033 sayılı Kanunun 15. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesine eklenen "Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokulları için öğrenci başına ilgili yükseköğretim kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği yapılabilir." fıkrasına istinaden Türkiye'de desteklenen 10 Meslek Yüksekokulları içerisinde yer aldığını duyurdu.
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AOSB MYO 10 meslek yüksekokulundan biri
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