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‘Carmina Burana’ yeni formuyla sahnelendi

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
‘Carmina Burana’ yeni formuyla sahnelendi
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), koreografik sahne kantatı formunda yenilenen "Carmina Burana"yı sanatseverlerle buluşturdu. Mersin Kültür Merkezi'ndeki gösterimin, orkestra şefliğini Cemi'i Can Deliorman, rejisörlüğünü ve koreografisini Mehmet Balkan, koreografi asistanlığını Serbülent Biçer ve Kürşat Kılıç, reji asistanlığını da Soner Fahlioğulları üstlendi. Koro şefliğini Serhat Kaya, çocuk korosu şefliğini Reyhan Bezdüz'ün yaptığı balede solist olarak Funda Uyanık (Soprano), Ufuk Toker (Tenor), Faik Mansuroğlu (Bariton) ile Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir, Ozan Demirbaş ve Tutku Barın Tümen sahne aldı. Solistlere, Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve korosu eşlik etti. Kapalı gişe sahnelenen gösteri sanatseverlerden alkış aldı.
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‘Carmina Burana’ yeni formuyla sahnelendi
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