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Demirtaş: Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenemez

Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Demirtaş: Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenemez
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez Teşkilat Başkanı Kasım Pekacar, Adana Şube Başkanı Uğur Çiftçi ve beraberindeki heyet Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkez Teşkilat Başkanı Kasım Pekacar ziyarette Vali Demirtaş'a vakfın faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vatan için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz, onların kıymetli emanetleri olan aileleri ile gazilerimiz için ne yapılsa haklarının ödenemeyeceğine vurgu yapan Vali Demirtaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Pekacar ve Vakıf yetkililerine, gazilerimiz ve şehit ailelerimizle ilgili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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Demirtaş: Şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenemez
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