Gültak: Üreten bir Akdeniz hedefliyoruz

Mersin'deAkdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce organize edilen, 'Aile İçi İletişim ve Çocuk İstismarı' konulu seminere katılan Başkan M. Mustafa Gültak, "Hiçbir ayırım yapmadan; başta kadınlar ve gençlerimiz olmak üzere Akdeniz'de yaşayan tüm insanlarımıza ulaşmak, onlara destek vermek ve üretici hale gelmelerini sağlamak istiyoruz" dedi. Belediye konferans salonunda organize edilen, Başkan Gültak, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ile mahallelerden gelen kadınlar katıldı. Seminerin açılışında söz alan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, birim olarak; çocuklar, gençler ve kadınların yanı sıra, yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlara sundukları hizmetleri anlattı. Başkan Gültak, Akdeniz'de kadınlar, gençler ve çocuklara özel önem verdiklerinin altını çizdi. Akdeniz'de yaşayan insanların çoğunluğunun dezavantajlı durumda olduğuna ve birçok sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum kaldığına dikkat çeken Başkan Gültak, "İşte biz bu nedenlerle Akdeniz'i ve insanlarımızı çok önemsiyoruz" dedi. Psikolog Gülhinal Bilim de sunumunda, mağdur durumdaki kadın ve gençlere; kimsesiz, engelli ve yoksul insanlara ulaşmalarında, özellikle muhtarlara büyük görev düştüğünün altını çizdi. Çocukların ihmali ve istismarı hakkında da açıklamalarda bulunan Bilim; Türkiye'nin; Avrupa'da, cinsel sömürü ve erken yaşta evliliğin en fazla olduğu ülke olduğunu belirtti; çocuğa yönelik istismarı bilip haber vermemenin de suça ortak olmak anlamına geldiğini ifade etti.

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