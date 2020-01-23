Kamyonlara denetim

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantepİl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk güzergahlarında kent merkezi ve şehirler arası karayollarında hafriyat kamyonları ve diğer araçlara yönelik trafik kontrollere ağırlık verildi. Toplam 5 bin 48 araç ve sürücüsünün denetlendiği denetimlerde 6 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 19 araca kırmızı ışık ihlalinden, 293 sürücüye hız ihlalinden, 392 araca hatalı park etmekten, 4 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 7 sürücüye yükünü yola dökecek şekilde yüklemekten, 14 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten ceza kesildi. Toplamda bin 91 sürücü ve araç plakasına işlem yapılan denetimler sonucunda. 139 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü belgesine de el konuldu.