Kapkaççıyı, motosikleti ve gözlüğü ele verdi

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Adana'da dönercide paketçi olarak çalışan acemi kapkaççı Muhammet T.'yi (22) elektrikli motosikleti ve gözlüğü ele verdi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Olay, Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T. arkadaşıyla birlikte yürüyen Nemide Ö.'yü (30) içinde 50 lira para ve cep telefonu olan çantasını alarak elektrikli motosikletiyle kaçtı. Olaydan sonra polis, çevredeki güvenlik kameralarının incelemeye aldı. Ekipler, kapkaççının elektrikli bisikletli ve gözlüklü olduğunu tespit etti. Elektrikli motosikletle kapkaç yapılamayacağının ve aracın arkasında sepet olduğunu gören polisler, şüphelinin paketçi olabileceği üzerinde durdu. Olayın meydana geldiği bölgedeki bir dönerciye giden polisler, gözlüklü çalışan olup olmadığını sorarak, güvenlik kamerası görüntülerini işyeri sahibine gösterdi. İşyeri sahibinin görüntülerdeki kişinin Muhammet T. olduğunu ve motosikletin işyerine ait olduğunu söylemesi üzerine şüpheli gözaltına aldı. Paraya ihtiyacı olduğunu için kapkaç yaptığını itiraf eden Muhammet T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.