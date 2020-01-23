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il istihdam kurulu toplandı

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 23.1.2020 ABONE OL
Niğde il istihdam kurulu toplandı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2020 Yılı 1. Olağan Toplantısı Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında yapıldı. Valilikte düzenlenen toplantıya Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ilgili kurum müdürleri ile diğer kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, toplantıyı il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek, koruyucu ve geliştirici tedbirler almak üzere düzenlendiğini söyledi.
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Niğde il istihdam kurulu toplandı
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